Aumentan las Falsas Denuncias por Supuesto Acoso en el Transporte Público

Las falsas denuncias por abuso y acoso sexual, se han convertido en un modus operandi para extorsionar a usuarios, que son señalados por cometer ese delito, principalmente a bordo del Metro o algún otro medio de transporte.

Jorge se vio involucrado en una acusación falsa por supuestos tocamientos hacia una mujer.

Ella le advirtió que lo denunciaría ante el Ministerio Público, pero antes, le propuso llegar a un acuerdo a cambio de 2 mil pesos.

"Ella aseguraba que yo la había tocado cuando iban cerrando las puertas del Metro, pero nada de eso fue cierto. Esta persona estaba inventándome un delito, y yo lo comprobé cuando comenzó a pedirme 2 mil pesos, supuestamente para que no me afectara y no me presentaran al MP", aseguró.

Se trata de una forma de operar que ya fue detectada por las autoridades ministeriales, quienes advierten sobre estas conductas delictivas.

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Al respecto, Norberto Valle Valladares del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la CDMX, indicó:

“Cazan a la persona que se encuentra cerca de estas mujeres para denunciar tocamientos, no solamente es en el Servicio de Transporte Colectivo Metro, sino en RTP o en otro tipo de modalidad de transporte público. Se denuncia tocamiento, se detiene a la persona y con el fin de no llegar a la agencia del Ministerio Público, la persona víctima, la supuesta víctima pues trata de negociar con la persona detenida por una prestación económica, una inclusive fabricación del delito y el ánimo es antes de llegar a la agencia, pues tratar de conciliar”.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, 9 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México, ha padecido algún tipo de violencia sexual en transporte público.

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía de Justicia, no cuenta con un registro estadístico de los casos de tentativa de extorsión por parte de mujeres que llegan a inventar denuncias por delitos sexuales.

“Ya está la contraparte que son mujeres que han estado abusando de la situación que hemos estado pasando y se han aprovechado a veces haciendo acusaciones falsas contra los hombres que realmente no les han hecho nada y ya lo han utilizado como modo de extorsión”, aseguró Andrea, una usuaria de transporte público.

Especialistas en seguridad recomiendan que en caso de enfrentar una fabricación de delitos sexuales, se solicite la revisión de cámaras de videovigilancia, así como la precisión exacta de la conducta imputada, antes de ser trasladado ante la autoridad competente.

Con información de Rafael Trejo.

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