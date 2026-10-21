Seguridad

Aumentan las Falsas Denuncias por Supuesto Acoso en el Transporte Público

Se trata de extorsiones con el objetivo de obtener dinero de las personas que son acusadas injustamente

Metro de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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