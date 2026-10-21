Papa Vuelve a las Audiencias Públicas y Saluda a Fieles Desde el Papamóvil

El papa León XIV llegó al Vaticano encima del papamóvil para dirigir la tradicional audiencia general de los miércoles, a cinco días de que fuera dado de alta tras su cirugía para retirarle una parte del pulmón derecho.

El pontífice cruzó la plaza de San Pedro encima del vehículo papal y saludó a la multitud que se apersonó en la sede de la Iglesia católica para escuchar su mensaje.

León fue operado el pasado 13 de octubre de un cáncer y por el que se le tuvo que extirpar una parte del pulmón. El sábado pasado, luego de las revisiones médicas, se le dio el alta hospitalaria.

A pesar de la intervención y su rápida convalecencia en el Policlínico Gemelli, el obispo de Roma dirigió el domingo el ángelus desde el balcón pontificio.

"Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice, de 71 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Papa León XIV Agradece Oraciones y Anuncia Regreso Gradual al Trabajo

Este miércoles, a pesar de la lluvia, el papa no dudo en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.

"Gracias por su apoyo, por sus oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", dijo el papa al iniciar la audiencia general.

Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

Por el momento, desde el Vaticano se continúa con los preparativos del viaje del papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también otras audiencias en agenda.

Con información de EFE

ICM