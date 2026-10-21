Internacional

Papa Vuelve a las Audiencias Públicas y Saluda a Fieles Desde el Papamóvil

El pontífice sigue retomando sus actividades como líder de la Iglesia católica tras su operación par retirarle un tumor cancerígeno del pulmón

Papa León XIV saluda a fieles desde el papamóvilEl papa León XIV saluda a fieles mientras cruza la plaza de San Pedro en el papamóvil. Foto: Reuters

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