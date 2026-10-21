Seguirán las Lluvias, el Evento de 'Norte' y Oleaje Elevado en el País

La masa de aire polar que impulsó al frente frío número 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, continuará el ambiente fresco en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste de México, y frío en zonas altas de las regiones mencionadas.

Canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro polar y subtropical, así como inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y occidente del país.

Además, habrá lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán, previéndose lluvias intensas en Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (noreste).

En horas de la noche o madrugada del jueves, se espera un nuevo frente frío al noroeste del país, mismo que al interaccionar con una corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y fuertes rachas de viento en la región.

Con estos fenómenos afectando al territorio nacional, estas son las entidades que padecerán por precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (noreste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste y sur), Tamaulipas (norte y sureste), Guerrero (sur y sureste), Puebla (norte y sureste), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (suroeste) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México.

Mientras que estas son las temperaturas máximas y mínimas en el país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila (noreste), Nuevo León (noreste), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto al clima en el Valle de México, el ambiente general será fresco por la mañana y tarde, con un incremento de nubosidad y probabilidad de chubascos en el Estado de México y aisladas en la Ciudad de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Con información de Conagua

ICM