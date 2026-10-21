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Seguirán las Lluvias, el Evento de 'Norte' y Oleaje Elevado en el País

Veracruz y Oaxaca serán las entidades más afectadas por precipitaciones muy fuertes; esta misma semana, se espera el ingreso de un nuevo frente frío

Personas caminan en medio de una inundación en Coatzacoalcos, VeracruzPolicías y elementos de Protección Civil Rescatan a Habitantes en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Facebook | secretaria.deproteccioncivil

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