Peso Mexicano Se Estabiliza: ¿Cómo Cotiza el Dólar Estadounidense este Miércoles?

El dólar estadounidense cotizó este miércoles en 18.50 pesos mexicanos por billete verde, en una jornada en general tranquila para nuestra divisa.

El peso mexicano se depreció hoy por la cautela de los inversionistas ante las tensiones ⁠persistentes en Medio Oriente.

La moneda cotizó en 18.5653 por dólar, con una pérdida ⁠del 0.85% frente a las 18.4090 unidades del precio de referencia de LSEG del martes.

En medio de la inquietud, el dólar estadounidense se negoció estable ante la mayoría de las principales divisas, mientras que los precios del petróleo subían más de 2 dólares, después de que Irán dijo que había pocos motivos para esperar avances diplomáticos con Estados Unidos.

Este martes, el peso mexicano terminó prácticamente ⁠tras una sesión marcada por la debilidad global del dólar y una baja de los precios del petróleo.

Nuestra moneda cotizaba en 18.4250 por dólar en la recta final de los negocios, con pocos cambios ⁠frente a las 18.4190 unidades del precio de referencia del lunes.

Las ganancias mexicanas tuvieron que ver más con el declive del billete verde a nivel mundial que por la fortaleza del peso.

El Banxico informó que el cierre del dólar el martes fue de 18.4279 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 20 de octubre en los 18.43 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.4200 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.4253 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.1782 pesos por billete verde, y a la venta en 18.5842.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM