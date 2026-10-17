Peso Mexicano Se Vuelve a Depreciar: Así Cotiza el Dólar Este Sábado

El peso mexicano cerró el viernes con una nueva depreciación para sumar así su sexta semana en caída libre en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

Este sábado, con solo intercambio en el mercado electrónico y no financiero, el dólar se cotiza en 18.49 pesos por billete verde.

La moneda local cotizaba en 18.4895 unidades por dólar en ‌la recta final de los negocios, con una depreciación del 0.51%. El retroceso semanal fue del 0.54%.

Para especialistas, la presión sobre la divisa nacional llegó para quedarse y podría seguir sufriendo las próximas semanas.

El Banxico informó que el cierre del dólar este viernes fue de 18.5045 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 16 de octubre en los 18.49 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.4250 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la venta en los 18.6153 pesos y a la compra 18.2043 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM