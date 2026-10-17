Dólar

Peso Mexicano Se Vuelve a Depreciar: Así Cotiza el Dólar Este Sábado

La moneda nacional cerró su sexta semana de pérdidas y se mantiene muy por encima del piso de las 18 unidades

DólarEl precio de compra y venta del dólar está en constante cambio. Foto: AP.
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