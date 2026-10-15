Peso Mexicano Sigue en Caída Libre: Así Está el Precio del Dólar Este Jueves

Este jueves, el dólar estadounidense se cotiza en 18.47 pesos mexicanos en promedio, después de una jornada previa que volvió a ser caótica para nuestra moneda.

El peso mexicano superó a la barrera de 18.50 unidades por ⁠dólar, por lo que se mantiene la fuerte presión sobre la divisa local ante los indicadores publicados esta semana en Estados Unidos.

La moneda mexicana llegó a debilitarse durante el día hasta 18.6060 por dólar, un nivel no visto desde noviembre de ⁠2025, si bien en la recta final de los negocios se recuperó para quedar en 18.4970 unidades, con una depreciación del 0.75%.

El declive ocurrió a ‌medida que el dólar estadounidense alcanzó un máximo de 18 meses ‌frente a una cesta de monedas y los precios del petróleo ⁠aumentaron.

El Banxico informó que el cierre del dólar este miércoles fue de 18.4888 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 14 de octubre en los 18.47 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.4888 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.3528 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 18.1949 pesos por billete verde, y a la venta en 18.6444.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM