Tesoro de EUA Multa con 1,200 Millones de Dólares a Bank of America por Fallas Antilavado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que impuso multas por 1,200 millones de dólares a Bank of America por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y en materia de sanciones.

Se trata de la tercera multa más alta en la historia del Departamento, que describió a Bank of America como el segundo banco más grande del país.

El Tesoro precisó que la institución financiera también llegó a un acuerdo por 11.6 millones de dólares con su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por aparentes violaciones a numerosos programas de sanciones, entre ellos los relativos a Irán, Rusia, narcotráfico y terrorismo global.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado: "Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones en materia antilavado y de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a riesgos significativos de financiamiento ilícito".

Bessent añadió: "Las acciones de hoy envían un mensaje claro: incluso las instituciones financieras más grandes no están por encima de la ley".

Con información de AP.

CT