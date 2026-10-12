Peso Mexicano Mantiene Caída Frente al Dólar: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio Hoy?

El peso mexicano sigue en caída libre frente al dólar estadounidense y este lunes el tipo de cambio continúa superando las 18 unidades por billete verde.

La jornada, que marca el inicio de la segunda semana de octubre, apunta a que el peso mexicano podría sumar mes y medio consecutivo de pérdidas durante los próximos cinco días hábiles.

El pasado viernes, el dólar cerró en 18.3987, con una depreciación del 1.2%, coronando cinco semanas al hilo de retroceso. Fue una caída a niveles mínimos de casi un año.

Durante la madrugada de este 12 de octubre, el dólar cotizó en 18.39 pesos, una línea que se mantuvo durante el fin de semana. El domingo, la moneda del país vecino cerró en 18.42 pesos en el mercado internacional.

La cotización varía a lo largo del día, pues los mercados reaccionan al conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania. Otros factores son las previsiones por las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre y la revisión en curso del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

El Banco de México (Banxico) calcula el tipo de cambio FIX con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después.

Para este lunes, el FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se ubicó en 18.4163 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en México quedó en 18.1128 pesos por cada divisa.

Los analistas esperan que esta semana, el tipo de cambio opere en una fase de volatilidad y consolidación técnica dentro de un rango de los 18.30 y 18.55 pesos por dólar.

La presión del peso mexicano comenzó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó las tasas de interés a mediados de septiembre y anticipó nuevos ajustes. En contraste, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia y señaló que no respondería mecánicamente a las decisiones de la Fed.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ