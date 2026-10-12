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Peso Mexicano Mantiene Caída Frente al Dólar: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio Hoy?

La jornada, que marca el inicio de la segunda semana de octubre, apunta a que la moneda mexicana podría sumar mes y medio consecutivo de pérdidas

DólarLa presión del peso mexicano comenzó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó las tasas de interés a mediados de septiembre. Foto: Reuters.
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