Tiempo

Prevén Lluvias Intensas en la Mitad del País por Huracán Simon y Onda Tropical 43

El segundo frente frío de la temporada afectará Baja California y Sonora, mientras que en el sureste del país amenaza un nuevo sistema meteorológico

LluviasEn el transcurso del día se mantendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el Valle de México. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Prevén Lluvias Intensas en la Mitad del País por Huracán Simon y Onda Tropical 43 | N+