Prevén Lluvias Intensas en la Mitad del País por Huracán Simon y Onda Tropical 43

El huracán Simon al occidente del país, así como el frente frío número 2 y la onda tropical 43 provocarán precipitaciones intensas en al menos 18 estados del país para este lunes, según pronósticos de autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el ciclón en el Pacífico mexicano mantendrá lluvias fuertes en las costas de Nayarit y Jalisco, principalmente, pero las afectaciones se extenderán a Sinaloa.

Mientras que el segundo sistema frontal de la temporada 2026-2027 generará chubascos en el noroeste del territorio nacional.

Además, se esperan fuertes precipitaciones en el oriente, centro, sur y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, por canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica, una vaguada y la onda tropical número 43.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur) y Nayarit (costa y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Y muy bajas en:

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con presencia de bruma y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México.

Para la tarde se espera ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el oeste y suroeste del Estado de México, así como en la Ciudad de México. Para ambas entidades se pronostican inundaciones habituales, si es que llegan las precipitaciones con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 21 a 23 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

ASJ