Cambio climático

Fuerte Lluvia Dejó Inundaciones y Accidentes en la Ciudad de Puebla

Protección Civil auxilió a un conductor atrapado por acumulación de agua en la Colonia Granjas Puebla, a la altura del Periférico Ecológico

Las inundaciones provocaron caos vial en el Periférico Ecológico.Las inundaciones provocaron caos vial en el Periférico Ecológico. Foto: PC Estatal

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Emergencia en Puebla: lluvias intensas causan colapso de drenajes y desbordamientos. Protección Civil y Policía Municipal atendieron varios reportes.

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