Fuerte Lluvia Dejó Inundaciones y Accidentes en la Ciudad de Puebla

Calles anegadas, autos varados y el colapso de drenajes, fue el saldo de la intensa lluvia que cayó esta noche en la capital y zona metropolitana de Puebla.

En las calles San Miguel y San Lázaro de la Colonia Santa Lucía, una camioneta quedó atrapada tras el desbordamiento del canal de agua de Balcones.

Personal de Protección Civil atendió el reporte sobre un conductor atrapado por acumulación de agua en la Colonia Granjas Puebla, a la altura del Periférico Ecológico.

Otra unidad quedó bajo el agua en la Avenida Las Margaritas a la altura de la calle 2A de Benito Juárez.

En redes sociales también se reportó el presunto desbordamiento de la Laguna de San Baltazar, donde se encuentra un cocodrilo de la especie moreletii.

No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) descartó dicha versión al aclarar que la anegación registrada en la zona se debió al colapso del drenaje pluvial.

Cuerpos de emergencia realizan recorridos por las calles de la capital poblana para atender cualquier emergencia.

Entre los puntos más afectados por la lluvia de este domingo 11 de octubre estuvieron la colonia La Hacienda, Álamos Vista Hermosa, La Providencia y Bosques Atoyac, además del Puente de México, San Miguel Canoa, vaso regulador de Puente Negro y Santuario.

Las precipitaciones provocaron anegaciones en el sur de la ciudad, principalmente en vialidades como la 14 Sur, 11 Sur (Las Margaritas, San Bártolo), Avenida Nacional, Bulevar Carmelitas y Bulevar Municipio Libre (Las Torres), generando vehículos varados y tránsito lento.

Policías atendieron de forma preventiva crecidas de corrientes en la 16 de Septiembre, Arboledas de Loma Bella, San Ramón, Santa Lucía y Agua Santa, y acumulaciones de agua cerca del tianguis de San Isidro.

Por la intensa lluvia que duró algunas horas de forma constante, se movilizó un despliegue operativo interinstitucional con la participación de Gestión de Riesgos y Protección Civil en los puntos críticos para salvaguardar la integridad de las personas atrapadas, así como auxiliar en el desahogo de las vialidades colapsadas por el botado de coladeras.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR