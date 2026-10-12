Accidentes

Tráiler Evita Choque con Camión y se Impacta Contra Muro en la Orizaba-Puebla

La maniobra del operador buscó evitar una colisión, aunque terminó ocasionando daños en la infraestructura de la carretera

Tráiler evita choque y termina impactando muro en OrizabaTráiler evita choque y termina impactando muro en Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un tráiler evita colisión con camión y termina contra el muro. Se reportan daños en la carretera y afectación vehicular por 3 horas

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