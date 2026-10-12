Tráiler Evita Choque con Camión y se Impacta Contra Muro en la Orizaba-Puebla

Un tractocamión que remolcaba dos cajas secas chocó contra los muros de contención y dañó la malla divisoria de la autopista Orizaba-Puebla, a la altura de San Cristóbal, luego que su conductor intentara evitar el impacto contra un camión tipo torton que presuntamente salió de manera repentina.

El chofer recibió atención médica, sin presentar lesiones de gravedad. Al lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales, elementos de la Guardia Nacional división carreteras y elementos de la Policía Estatal.

La circulación fue reabierta alrededor de tres horas después. El percance volvió a evidenciar los riesgos por la presencia de camiones estacionados en zonas de incorporación, particularmente en los kilómetros 269 y 273, donde automovilistas solicitan mayores medidas de seguridad.