Elementos de distintas corporaciones de emergencia y seguridad se movilizaron hasta el sector Las Palomitas para atender un incidente en una línea de ducto en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, se recibió un reporte de explosión, por lo que unidades de auxilio se trasladaron al sitio para evaluar la situación.

Autoridades informaron que se trata de un ducto de aproximadamente 250 metros lineales. Asimismo, confirmaron que no se reportan personas lesionadas y que no existe riesgo para la población cercana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Explosión Hoy en Ducto de Pemex en Cadereyta Jiménez, N.L.

En las labores participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como corporaciones municipales de Cadereyta y Juárez, quienes trabajan de manera coordinada para atender la situación.

También se cuenta con la presencia de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Ejército Mexicano, que realizan trabajos en el área para controlar el incidente y garantizar las condiciones de seguridad.

Las corporaciones mantienen presencia en el lugar mientras continúan las labores correspondientes.