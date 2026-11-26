La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para agilizar los procesos de divorcio y adopción, así como reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, llegó este jueves 26 de noviembre de 2026 a la Cámara de Diputados.

La propuesta fue presentada por la mandataria durante su conferencia mañanera de este mismo jueves. La Secretaría de Gobernación la remitió a San Lázaro para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

Uno de los cambios plantea permitir el divorcio unilateral sin que sea necesario el consentimiento de la otra persona. También propone que los jueces puedan establecer una pensión alimenticia provisional con base en los ingresos reales del deudor, mediante consultas al SAT y a instituciones bancarias, para evitar que se oculten recursos.

En materia de adopciones, la iniciativa busca reducir de 90 a 45 días el plazo para emitir el certificado de idoneidad y resolver los procedimientos en una sola audiencia, sin revisión de oficio en segunda instancia. Además, plantea establecer la adopción plena e irrevocable en todo el país.

Para niñas y niños que viven en centros de asistencia, propone un juicio especial por abandono que pueda resolverse en un máximo de 25 días. También contempla la entrega voluntaria y segura para adopción, sin sanciones, y que la patria potestad se resuelva en un plazo de 10 días bajo supervisión judicial.

Sobre la violencia vicaria, se proponen medidas de protección en un máximo de 24 horas, la suspensión de convivencias cuando exista riesgo y evitar la mediación o conciliación con la persona agresora. La iniciativa también busca frenar las demandas en cadena contra las madres y garantizar que los menores sean escuchados en espacios seguros y cuenten con representación legal.

Plantea reducir de 10 a cinco días los plazos de notificación y agilizar la nulidad del matrimonio infantil, sin afectar los derechos patrimoniales, alimentarios y sucesorios de las personas menores de edad.