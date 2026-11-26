Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 26 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones, una rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

El Movimiento Plural de Maquineros marchará a las 10:00 horas de la estación Juanacatlán, de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en General Pedro Antonio de Los Santos y General Antonio León, colonia San Miguel Chapultepec Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino a Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, en Calle de Pachuca 189, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Hemiciclo a Juárez en avenida Juárez 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 se concentrarán a las 09:00 horas en la Secretaría de Gobierno en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motociclistas repartidores de aplicación rodarán a las 11:00 horas de Circuito Interior Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo con destino a Hamburgo 206, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ