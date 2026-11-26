La lucha libre en México es un espectáculo, pero también puede cambiar vidas. Tal es el caso del Team de luchadores del Centro Varonil de Seguridad Penitenciara.

Los internos en el Reclusorio Norte practican la lucha libre como una forma de lograr la reinserción social.

En el cuadrilátero del Reclusorio Norte, la lucha libre es más que un lance desde la tercera cuerda, o una llave para rendir al oponente en la lona.

Para Frentagón, es un deporte que transmite valores y libertad, aun detrás de las rejas.

Frentagón, quien practica lucha libre dentro del Reclusorio Norte, indicó:

“Tiene 4 años que empecé a entrenar lucha libre aquí, dentro del penal. La lucha libre, como su nombre lo dice, me hizo libre dentro de este penal, a base de mis errores que cometí en el pasado, el día de hoy este deporte me ha hecho sobresalir y darme cuenta que puedo canalizar esa energía mala que tenía, con algo nuevo”.

Es así como el Team de luchadores del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, combina la doble Nelson y los lances, con la destreza para levantar al oponente y someterlo a dos de tres caídas.

Es un deporte que los ha llevado a comprender lo que es disciplina y fortaleza, mientras cumplen una sentencia.

Por su parte Acuarius, interno del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, señaló:

“La lucha libre me ha enseñado muchas cosas, la disciplina. Ser mejor cada día, demostrar a mis compañeros que sí se puede salir adelante a través del deporte de la lucha libre”.

Desde hace 3 años la lucha libre se ha erigido como una alternativa para 14 internos, en el ánimo de utilizar la rudeza arriba del ring, pero la técnica para lograr la reinserción social.

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Mauricio fue interno durante 7 años, y hoy trabaja como entrenador del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

“Yo estuve 7 años privado de mi libertad y los 7 años que estuve preso, estuve practicando el boxeo, me dieron mi licencia como boxeador profesional y fue parte de mi reinserción social”, aseguró.

Así es como en medio de las batallas campales y el conteo de cada caída, los internos se levantan para luchar, con la posibilidad de obtener empleo como parte del programa de reinserción social en la que participa la Comisión de Boxeo y Lucha de la Ciudad de México.

Ciro Nucci, presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México, afirmó:

“Es un esfuerzo que han hecho los mismos presos privados de su libertad para esta función, realmente nosotros como comisión siempre estamos al pendiente de que los podamos apoyar. El deporte es lo único que los puede llevar a una reinserción”.

Con información de Rafael Trejo.

LECQ