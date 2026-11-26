Una explosión y un incendio en una importante instalación petrolera en Bangkok, la capital de Tailandia, dejaron al menos siete personas heridas este jueves y obligaron a evacuar a residentes de las zonas cercanas, informaron autoridades.

Cuatro de los lesionados se encontraban en estado crítico, de acuerdo con el Centro Médico Erawan de Bangkok.

Una alerta enviada a los teléfonos celulares de los habitantes de Bangkok informó que el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas y recomendó evitar la zona. Menos de una hora después, las autoridades de la ciudad informaron que el incendio había sido controlado.

Bangchak Corporation, propietaria de la refinería y las instalaciones de almacenamiento, confirmó el incendio en una publicación de Facebook y señaló que las causas aún estaban bajo investigación.

"A las 15:45 horas, la situación se encontraba bajo control. Como medida inicial, todas las unidades de producción fueron apagadas", publicó.

"Las mediciones de la calidad del aire en los alrededores de la refinería se encontraban dentro de los niveles normales", agregó

Videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro que se elevaba desde las instalaciones, ubicadas en un barrio del este de Bangkok.

La explosión hizo retumbar las puertas a kilómetros de distancia del lugar, señalaron periodistas de la AFP.

La refinería tiene una capacidad de producción de 120 mil barriles diarios, es la quinta más grande de Tailandia y la única situada dentro de una zona urbana.

En julio de 2012, una explosión y un incendio en la refinería causaron daños en una zona residencial cercana y las reparaciones de las instalaciones tardaron dos semanas.

ASJ