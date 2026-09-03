Internacional

Tailandia Pedirá Visa a Visitantes Mexicanos a Partir del 15 de Septiembre; Así Se Tramita

Ya no bastará con solo presentar tu pasaporte; ahora los turistas mexicanos deberán tramitar una visa electrónica antes de su visita al país del sureste asiático

Wat ArunTuristas mexicanos deberán presentar visa en Tailandia. Foto: Reuters
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