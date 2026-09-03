Tailandia Pedirá Visa a Visitantes Mexicanos a Partir del 15 de Septiembre; Así Se Tramita

Si tienes planeado visitar Tailandia próximamente, deberás tomar en cuenta este cambio en los requisitos para el ingreso. A partir del 15 de septiembre, los turistas mexicanos deberán tramitar una visa electrónica para ingresar al país del sureste asiático.

La medida abarca a los visitantes mexicanos que acudan a Tailandia por motivos de turismo o negocios de corta duración. Cabe señalar que la visa había dejado de solicitarse a los connacionales en 2024.

Según se lee en el aviso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el trámite para obtener este documento migratorio tarda aproximadamente entre 5 y 10 días hábiles. Además, la Cancillería señala:

“Recuerde que para la entrada a Tailandia y Camboya es necesario contar con un pasaporte de más de 6 meses de vigencia y con más de dos hojas libres de sellos de entrada”.

Previamente, en mayo del 2025, el país del sureste asiático comenzó a solicitar a todos los visitantes que presentaran un permiso electrónico conocido como Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia. El documento debía ser tramitado dentro de los tres días antes de su llegada. No obstante este documento no era una visa, sino un procedimiento migratorio obligatorio.

Buda gigante cubierto de oro en el templo de Wat Pho, uno de los principales sitios turísticos de Bangkok. Foto: Reuters

En cambio, a partir del 15 de septiembre, los mexicanos que arriben al país asiático deberán haber tramitado previamente una visa. Para obtenerla, los interesados deben ingresar al siguiente sitio web: https://thaievisa.go.th

Para obtener el documento, los solicitantes deberán crear una cuenta en el sitio web, llenar un formulario y subir los documentos solicitados por las autoridades tailandesas. Entre otros documentos, Tailandia exige un itinerario detallado, que incluya la fecha de salida, así como una prueba de que se cuenta con fondos mayores a 20 mil bahts, equivalentes a 10 mil pesos, para financiar la estadía.

Además, los visitantes deberán pagar una cuota. Tailandia afirma que cobra entre 30 y 50 dólares por el trámite. La visa se puede otorgar por 3 meses con una sola entrada o por 6 meses con varias entradas.