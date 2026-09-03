Internacional

Nicolás Maduro Pide a EUA Desestimar los Cargos en su Contra

El juez debe dar respuesta a la solicitud del exmandatario venezolano en una audiencia que fue fijada para noviembre

Ilustración de una audiencia de Nicolás Maduro en Estados UnidosAudiencia de Nicolás Maduro en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nicolás Maduro apela a su inmunidad como exjefe de Estado para desestimar cargos en Estados Unidos. Audiencia de noviembre será clave.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+