Nicolás Maduro Pide a EUA Desestimar los Cargos en su Contra

A ocho meses de su detención, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, apeló a su inmunidad como jefe de Estado. La defensa del exmandatario aseguró que el tribunal de Nueva York que lleva su caso "no es competente" para juzgarlo a él ni a su esposa Cilia Flores.

La defensa de Maduro entregó dos mociones al tribunal de Nueva York. En la primera, pidió desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana. En la segunda, solicitó el retiro del cargo de narcoterrorismo bajo el argumento de que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.

El principio de inmunidad judicial para los jefes de Estado en ejercicio es una máxima del derecho internacional, considerada fundamental para la diplomacia. El intento de Maduro para que se desestime el caso pondrá a prueba la reticencia general de los tribunales estadounidenses a aplicar el derecho internacional en casos penales.

Por su parte, la defensa de Cilia Flores solicitó que se desestimen los cargos en su contra, pues aseguró que "comparte" su inmunidad soberana como primera dama de Venezuela.

La Fiscalía de Estados Unidos tiene hasta octubre para responder a las peticiones de la defensa de Maduro. La siguiente audiencia está programada para el 17 de noviembre, antes del juicio, el cual iniciará el 1 de junio de 2027.

Maduro fue detenido el 8 de enero de 2026 en Caracas, durante una intervención militar estadounidense, acusado de los delitos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.

El expresidente y su esposa están presos en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, bajo un régimen estricto, sin acceso a internet. Sin embargo, Maduro tiene autorizado hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada.

Con información de agencias.

RMT