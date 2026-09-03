Economía

Precios de Limón y Jitomate se Disparan en México Previo al 15 de Septiembre

Este año, las familias mexicanas pagarán más por algunos ingredientes para la cena de las fiestas patrias

Limón y cebolla también registran alzas durante septiembre.Limón y cebolla también registran alzas durante septiembre. Foto: Cuartoscuro

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Comerciantes mantienen la atención sobre el limón ante el aumento de su demanda por el pozole, bebidas y otros alimentos durante septiembre

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