Economía

Paquete Económico 2027 Incluirá Trazabilidad de IEPS en Gasolinas y Diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una estrategia para combatir la evasión fiscal, como el huachicol

Centro de almacenamiento ilegal de combustible en Cadereyta, Nuevo León, asegurado el 29 de mayo 2026.Centro de almacenamiento ilegal de combustible en Cadereyta, Nuevo León, asegurado el 29 de mayo 2026.
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Paquete Económico 2027 Incluirá Trazabilidad de IEPS de Gasolina y Diésel como Estrategia contra Huachicol