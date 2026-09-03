Paquete Económico 2027 Incluirá Trazabilidad de IEPS en Gasolinas y Diésel

La próxima semana se presentará el Paquete Económico 2027 para México, que incluirá una estrategia contra el huachicol fiscal: la trazabilidad del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) en gasolina y diésel.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que esta estrategia se incluirá en la propuesta y aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, “es el mismo que existe, pero combate la evasión fiscal, es uno de los temas (que tendrá el Paquete Económico 2027): Trazabilidad del IEPS en gasolina y diésel”.

La Presidenta explicó que la estrategia “consiste esencialmente en disminuir la evasión, ha disminuido, pero sigue el problema de factureras y evasión al fisco, entonces, lo que queremos, bajo distintos mecanismos, es garantizar que no haya evasión”.

Destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “ha hecho un excelente trabajo, pero sigue habiendo quien quiere hacer trampa”.

La mandataria federal detalló que “queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad, eso nos va a ayudar mucho con el tema, que ha disminuido mucho, pero todavía se presentan casos de huachicol”.

Y detalló que la intención es que “el IEPS que pagas a la hora de la importación pueda tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera, en eso trabaja el SAT; no puede ser de inmediato, pero ya se trabaja”.

N+ ha documentado cómo empresas han creado redes para evadir el pago de impuestos y con ello importar hidrocarburos sin pagar lo correspondiente.

Una de las investigaciones expone cómo una red de 12 empresas disfraza cargamentos de hidrocarburos para introducirlos en México. Entre los señalados se encuentra Arnold Rojas Tame, conocido como ‘El Señor de los Tanques’.

En otro de los reportajes, se detalla cómo el SAT ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir expedientes en contra de la empresa Portacelis Gas and Oil, por presunto tráfico de combustible y defraudación a la ley fiscal.