Red de Huachicol Disfraza Cargamentos de Hidrocarburos para Distribuirlos en México

Una red de al menos 12 empresas ha operado desde 2018 en México para importar y distribuir hidrocarburos, sin contar con los permisos necesarios. Las compañías se conectan entre sí y en conjunto han importado más de 2,400 cargamentos desde Estados Unidos.

N+ Focus documentó que Lambrucar, una empresa que ha sido sancionada por ‘huachicol fiscal’, se conecta con al menos siete empresas a través de socios, representantes legales, apoderados y hasta domicilios fiscales.

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Estas empresas tienen operaciones de hidrocarburos, aun cuando no cuentan con autorización por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por ejemplo, Empoderamiento de Negocios Mexicanos, que fue constituida en 2022 para la comercialización de productos, suma mil 372 envíos desde Estados Unidos.

Los envíos son reportados oficialmente como derivados de petróleo o fertilizantes, que tienen fracciones arancelarias más bajas que el combustible.

Plataforma Abierta de Soporte Técnico suma 536 cargamentos registrados, mientras que Empowering People registra otros 299.

Al menos tres de las compañías de la red, Empowering People, Crotu y Combustibles del Noreste DG, han sido suspendidas del padrón de proveedores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por irregularidades hacendarias.

Manuel Alejandro Linares Leija, quien figura en al menos dos de las empresas, en Empoderamiento de Negocios, como socio, y en Digital Color Express, como apoderado, es a su vez director de las empresas texanas Energon Fuels LLC y Hicarbu Energy Trading Co.

Estas empresas fueron fundadas en 2021 y 2022 en Houston, pero su estatus actual es de “existencia caducada” por no haber presentado declaraciones fiscales.

Dentro de la red hay empresas directamente vinculadas con personas acusadas de ‘huachicol fiscal’.

Unusual Capital Partners, creada en 2018 en la CDMX, fue dada de baja del padrón de importadores del gobierno y está conectada con la red de Arnold Rojas Tame, “El Señor de los Tanques”.

En 2025, N+ publicó que Rojas Tame, originario de San Luis Potosí, controla y opera el contrabando de millones de litros de combustible desde Estados Unidos, a través de tanques ferroviarios.

El núcleo de control de la red de empresas, hasta ahora inédita, está integrado por un grupo de personas que aparece en la administración, representación y vigilancia de las sociedades.

Entre ellos están Gustavo Araujo Terán, con conexión en siete de las empresas; y Luis Eduardo Cancino Santibáñez, en tres.

Por otro lado, Max Brandon Berber es apoderado de Crotu y Gas Hidromex, y socio de Petro Quirsan y Queregas, fundadas en 2024.

Los proveedores de estas empresas en Texas también surten a otras compañías investigadas en México por huachicol.

Con información de Alejandra Barriguete y Antonio Baranda | N+ Focus.