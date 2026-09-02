Seguridad

Red de Huachicol Disfraza Cargamentos de Hidrocarburos para Distribuirlos en México

Arnold Rojas Tame, conocido como ‘El Señor de los Tanques’, aparece como parte de los empresarios que importan combustible sin pagar los impuestos que corresponden

Buque de carga en el mar.Los envíos son reportados como derivados de petróleo o fertilizantes. Foto: N+

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