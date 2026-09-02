Seguridad

Vinculan a Proceso a Juan Jesús 'N' por Presunto Abuso Contra Menor en Tamaulipas

Durante la continuación de la audiencia inicial, derivada de la orden de aprehensión en su contra, un juez determinó dictar vinculación a proceso por presuntos delitos cometidos.

Vinculan a Proceso a Juan Jesús 'N' por Presunto Abuso Contra Menor en TamaulipasVinculan a Proceso a Juan Jesús 'N' por Presunto Abuso Contra Menor en Tamaulipas. Foto: FGJ

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Un juez vincula a proceso a Juan Jesús 'N' por violación agravada en Ciudad Madero. La Fiscalía reafirma su compromiso con la justicia para menores.

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