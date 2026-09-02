Vinculan a Proceso a Juan Jesús 'N' por Presunto Abuso Contra Menor en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), se obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, por su probable participación en el delito de Violación Agravada, en agravio de una adolescente de identidad reservada.

Durante la continuación de la audiencia inicial, derivada de la ejecución de una Orden de Aprehensión, un Juez de Control determinó dictar Vinculación a Proceso en contra del imputado por el delito referido. Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

De esta forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos con perspectiva de género y de protección a niñas, niños y adolescentes, llevar ante la justicia a quienes resulten responsables y garantizar a las víctimas el acceso a una justicia efectiva y fortaleciendo con ello el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Tamaulipas.