Economía

Ebrard se Reúne con el Secretario de Comercio de EUA Previo a Encuentro del G20

La cumbre se realiza en Chapel Hill, Carolina del Norte

Marcelo Ebrard y Howard Lutnick, previo a encuentro del G20Marcelo Ebrard y Howard Lutnick, previo a encuentro del G20. Foto: Secretaría de Economía

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