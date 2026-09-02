Ebrard se Reúne con el Secretario de Comercio de EUA Previo a Encuentro del G20

La agenda comercial entre México y Estados Unidos, así como el desarrollo tecnológico de la región de América del Norte, fueron los principales temas que abordaron Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense.

Este miércoles, el secretario Marcelo Ebrard participó en la reunión de ministros de Innovación del G20, organizada por Estados Unidos y coordinada por Howard Lutnick.

Ebrard también sostuvo encuentros con Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia; Sam Altman, CEO de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic, tres de las compañías que protagonizan la carrera mundial por el desarrollo de modelos e infraestructura de inteligencia artificial (IA), detalló la Secretaría de Economía, en un comunicado.

Huang acordó visitar México para explorar el desarrollo de capacidades y el despliegue de inteligencia artificial, después de destacar el papel que ya tiene nuestro país en la fabricación de supercomputadoras de Nvidia, reveló la Secretaría de Economía.

“Espero con entusiasmo poder visitar México y ayudar a impulsar al país hacia la era, hacia la edad de la inteligencia artificial”, dijo Jensen Huang a Marcelo Ebrard, quien comparó el potencial transformador de esta tecnología con la llegada de la electricidad a la industria y defendió que nuestro país desarrolle capacidades propias para aprovechar su impacto sobre la manufactura y otros sectores productivos.

Además, el secretario de Economía se reunió con Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, con quien acordó establecer una agenda coordinada de innovación entre México y la Unión Europea. También, mantuvo otro encuentro con Kim Jung-kwan, ministro surcoreano de Comercio, Industria y Recursos.

El secretario Ebrard apuntó que México trabaja para fortalecer su capacidad productiva y la integración de proveedores nacionales en cadenas de valor de la nueva economía de datos en el marco del Plan México. Destacó que los cambios en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) permitieron aumentar casi un 50% el otorgamiento de nuevas patentes entre 2024 y 2025.

La reunión ministerial del G20 terminó luego de dos días de trabajos con un documento de consenso sobre seis áreas, entre ellas marcos favorables a la innovación, formación de trabajadores tecnológicos, propiedad intelectual para la IA, estándares y cadenas de suministro.

Los participantes respaldaron los llamados Principios de Carolina para las tecnologías emergentes, orientados a promover investigación básica, comercialización y adopción tecnológica.

La reunión del G20, que cuenta con las principales economías del mundo, colocó a la IA en el centro de la agenda económica multilateral, en un momento en que los países definen las reglas que regirán su desarrollo, su adopción industrial y su gobernanza, subrayó la Secretaría de Economía.