Economía

Aplazan al 8 de Septiembre Reinicio de Exportación de Ganado de Sonora a EUA

Los ganaderos indicaron que hubo anomalías que representan un riesgo para el personal y el propio ganado

SonoraFoto: Reuters.

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