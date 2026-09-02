Resultados Lotería Nacional Hoy: Premios y Números Ganadores del Sorteo Mayor 4026

La Lotería Nacional arranca el mes de septiembre con la celebración del Sorteo Mayor 4026, que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Y si compraste "cachito". En N+ podrás hallar la lista completa de números ganadores y los montos que obtuvieron.

Será después de las 20:00 horas cuando los Niños Gritones nombren los "cachitos" premiados durante la ceremonia que celebra el Día Nacional del Cacao y Chocolate, misma que se podrá seguir a través de la cuenta de Youtube de la Lotenal.

En 2019 el Senado de la República declaró el 2 de septiembre como Día Nacional del Cacao y el Chocolate, con el propósito de reconocer a quienes promueven el valor de este alimento.

El número 29548 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 54908 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 44172 obtiene premio de 900, 000.

El número 05308 obtiene premio de 240, 000.

El número 39922 obtiene premio de 240, 000.

El número 24389 obtiene premio de 240, 000.

El número 13710 obtiene premio de 240, 000.

El número 11226 obtiene premio de 120, 000.

El número 18193 obtiene premio de 120, 000.

El número 46172 obtiene premio de 120, 000.

El número 26360 obtiene premio de 120, 000.

El número 21773 obtiene premio de 120, 000.

En total, el Sorteo Mayor ofrece 66 millones 99 mil pesos en premios, que se reparten en 18,760 premios, incluidos el monto máximo de 21 millones.

Para ganar este premio es necesario comprar tres series (60 cachitos) cuyo costo es de 1,800 pesos. Mientras que quienes adquieran sólo un "cachito" -con un valor de 30 pesos- participan por ganar hasta 350 mil pesos.

SARR