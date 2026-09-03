Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida con Aparentes Signos de Violencia en Hermosillo, Sonora

Los familiares de la víctima realizaron el hallazgo dentro de una vivienda en la colonia Puerta del Rey, Sección Calafia, al norponiente de la ciudad.

Localizan Cuerpo Sin Vida con Aparentes Signos de Violencia en Hermosillo, SonoraLocalizan Cuerpo Sin Vida con Aparentes Signos de Violencia en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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