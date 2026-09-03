Localizan Cuerpo Sin Vida con Aparentes Signos de Violencia en Hermosillo, Sonora

Una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró la mañana de este jueves en la colonia Puerta del Rey, Sección Calafia, al norponiente de Hermosillo, tras reportarse el hallazgo de una persona sin vida dentro de un domicilio.



El hecho fue reportado alrededor de las 11:50 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Alcoy donde familiares encontraron a la víctima con manchas de sangre.



Hasta el momento no se reveló su identidad y, de manera preliminar, se informó que presentaba aparentes signos de violencia, posiblemente provocados por un arma blanca.



Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar a la persona determinaron que ya no contaba con signos vitales.



Ante el fallecimiento, se notificó al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras se esperaba la intervención de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de Servicios Periciales para procesar la escena.



El cuerpo sería trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.