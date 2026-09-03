Evacúan Alrededor de 300 Personas en Oficinas de Isssteson en Hermosillo, Sonora

Una falla en el sistema eléctrico del edificio del Isssteson, provocó la mañana de este jueves la evacuación de alrededor de 300 personas, entre trabajadores y visitantes, así como la movilización de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad en Hermosillo.



La alarma contra incendios se activó cerca de las 08:00 horas en el inmueble ubicado sobre el bulevar Hidalgo, frente a Palacio Municipal, luego de que se detectara humo en el área de los equipos de rebombeo.



De acuerdo con la información proporcionada, un sobrecalentamiento en un cable eléctrico generó humo tóxico y activó los sistemas de alertamiento. Ante ello, las brigadas internas de Protección Civil actuaron de inmediato y realizaron la evacuación de manera ordenada.



Personal de Bomberos, Protección Civil y elementos de seguridad pública acudieron al sitio para inspeccionar las instalaciones y descartar cualquier riesgo adicional.



Tras confirmarse que la situación estaba controlada y no existía peligro para las personas, se permitió el reingreso de trabajadores y visitantes; no se reportaron personas lesionadas.