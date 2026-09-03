Seguridad

Evacúan Alrededor de 300 Personas en Oficinas de Isssteson en Hermosillo, Sonora

La evacuación fue provocada tras activarse la alarma contra incendios dentro del edificio localizado frente a Palacio Municipal.

Evacúan a 300 Personas de Oficinas de Isssteson en Hermosillo, SonoraEvacúan a 300 Personas de Oficinas de Isssteson en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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