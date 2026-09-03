Sujeto Detenido por Presuntamente Hacerse Pasar por Oficial de la Policía en Sonora

Un sujeto que presuntamente pretendía hacerse pasar por elemento de la Policía Municipal fue detenido por agentes preventivos en el norponiente de Hermosillo, luego de ser sorprendido portando una gorra con el logotipo de la corporación y un arma blanca.



Se trata de Luis Brayan 'N', de 25 años de edad, quien fue asegurado y turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde del miércoles, cuando elementos municipales detectaron al joven en las calles Jaray y Alzira, dentro de la cerrada Altadena, en el fraccionamiento Puerta del Rey.



Al ser abordado, los agentes localizaron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros. Además, portaba una gorra con la insignia de la Policía Municipal, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad investigadora para las indagatorias correspondientes.