Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Hacerse Pasar por Oficial de la Policía en Sonora

El individuo fue sosprendido portando una gorra con el logotipo de la corporación y un arma blanca en el fraccionamiento Puerta del Rey de Hermosillo.

Sujeto Detenido por Presuntamente Hacerse Pasar por Oficial de la Policía en SonoraSujeto Detenido por Presuntamente Hacerse Pasar por Oficial de la Policía en Sonora. Foto: Archivo N+

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