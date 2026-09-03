Tripulación del Portaaviones Abraham Lincoln Atraca en Tailandia tras 6 Meses en Altamar

Después de más de 200 días apostado en Medio Oriente, el USS Abraham Lincoln ha emprendido el viaje de regreso a Estados Unidos. El navío ha atracado en el puerto de Laem Chabang, en Tailandia. Esta parada de cinco días podría dejar ganancias millonarias para la economía del país del sureste asiático.

A bordo del portaaviones viajan más de 5 mil marines, que habrán de comer y pasear en la zona portuaria durante esta escala. Poramet Ngampichet, alcalde de la ciudad de Pattaya, aseguró a la agencia EFE que esta escala podría dejar ganancias por el equivalente a más de 3 millones de dólares.

Esta parada en Tailandia ha sido calificada como de “descanso y recreación”, por lo que los marinos podrán disfrutar de las atracciones turísticas de la ciudad con poco más de 70 mil habitantes y que cuenta con uno de los distritos rojos más grandes de toda Asia. Las autoridades de Pattaya han anunciado la implementación de protocolos para “asegurar el bienestar de los militares” y prevenir posibles conflictos con otros turistas.

Robert E. Loughran, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 3, declaró a la prensa tailandesa:

“Nuestra llegada a Laem Chabang ofrece una merecida oportunidad para que nuestros marineros e infantes de marina descansen y recuperen energías”.

Es la primera vez en meses que la tripulación del portaaviones ha pisado tierra firme. El USS Abraham Lincoln zarpó en noviembre desde San Diego. A finales de enero se le desplegó en el golfo Pérsico, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

A partir del 28 de febrero, cuando empezó la guerra entre Estados Unidos e Irán, los marines del Lincoln comenzaron a llevar a cabo misiones de patrullaje, así como operaciones aéreas, de acuerdo con el Pentágono.

Después de 266 días de operaciones, el portaaviones obtuvo luz verde para volver a Estados Unidos. El visto bueno del Departamento de Guerra llegó luego de que se multiplicaran las denuncias sobre las condiciones a bordo.

El propio secretario de Marina, Hung Cao, admitió que hubo “un pequeño número de casos de [problemas de] salud mental” a bordo del Abraham Lincoln, aunque Donald Trump restó importancia a las quejas. Los marinos reportaron a través de sus familiares que el ambiente se había deteriorado en el portaaviones. Incluso se denunció que varios tripulantes intentaron quitarse la vida.

El Ejército estadounidense anunció la llegada de un nuevo portaviones a Oriente Medio para relevar el USS Abraham Lincoln. En un boletín publicado en X, el Mando Central de Estados Unidos anunció que el portaaviones George Washington operará en Oriente Medio como parte del despliegue previsto”, en el marco de la guerra con Irán.

Cuando el portaaviones Abraham Lincoln llegue a California en septiembre, sus tripulantes habrá cumplido diez meses en altamar.

Con información de AFP y EFE