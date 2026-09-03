Internacional

Tripulación del Portaaviones Abraham Lincoln Atraca en Tailandia tras 6 Meses en Altamar

Familiares denunciaron el deterioro en la salud mental de los marines apostados en Medio Oriente

Portaaviones Abraham LincolnPortaaviones Abraham Lincoln atraca en Tailandia. Foto: Reuters

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