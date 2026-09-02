República de Lemuria: Cómo un Arresto hizo Preguntarse la Existencia de un Continente

La detención de un hombre para una revisión de documentos en una carretera al norte de Santiago de Chile tomó un curso inesperado cuando el conductor presentó una identificación que lo acreditaba como 'Embajador de Paz por su Propio Derecho' de la República de Lemuria, y de acuerdo con medios locales portaba placas vehiculares diplomáticas.

El documento que lo certificaba como diplomático de la República de Lemuria ya circula en internet, e indica que es válido como Pasaporte con la numeración AS12061994, lo que ha causado revuelo entre usuarios de redes sociales, quienes se preguntan si realmente existe este país.

Dado que el hombre se negó a entregar su documentación real y oficial a los Carabineros de Chile, fue detenido y sometido a un control de datos biométricos que logró determinar su verdadera identidad. Se trata de un ciudadano chileno de 53 años identificado como José Miguel Martínez, reportan medios locales.

Tras darse a conocer el caso, creció la incógnita sobre la existencia de República de Lemuria y se confirmó que no se trata de un país real, sino una nación ficticia planteada por el zoólogo británico Philip Lutley Sclater en el siglo XIX.

La existencia de este territorio -ficticio- partió de la hipótesis propuesta en 1864 por Lutley Sclater que pretendía explicar la existencia de Lémures en Madagascar y la India, pero no en África continental ni Oriente Medio.

Y que aseguraba la existencia de un territorio que se había hundido en el Océano Índico y conectaba la India y Madagascar.

Teoría que fue reafirmada por la fundadora de la Teosofía, Helena Blavatsky, quien incluyó a Lemuria en su doctrina afirmando que era la patria de los ancestros humanos.

De hecho, fue Helena Blavatsky quien identificó a los habitantes de dicho territorio como Lemurianos -gentilicio al que hacía referencia el nombre descrito en la identificación confiscada en Chile en 2026: Martín Carlos Adrián Lemurión.

Sin embargo, la teoría de la Deriva Continental, también conocida como de las Placas Tectónicas, de Alfred Wegener echó abajo la explicación de Lemuria. Surgida a inicios del siglo XX explicó que los continentes estuvieron unidos en el pasado en una gran placa conocida como Pangea.

Y sostiene que la litosfera (formada por la corteza y parte superior del manto de la Tierra) está fragmentado como un rompecabezas en placas de distintos tamaños.

El Servicio Geológico Mexicano agrega que dichas placas flotan sobre la astenosfera, que es una capa semi plástica, más caliente y débil.