Internacional

República de Lemuria: Cómo un Arresto hizo Preguntarse la Existencia de un Continente

En Chile, el caso de un hombre detenido en la Ruta 5 Norte, de la comuna de Lampa, quien presentó placas e identificación diplomática de República de Lemuria ha llamado la atención

Identificación de República de Lemuria en Chile.La detención de un hombre que circulaba por la carretera en Chile, ha llamado la atención por la historia detrás de la identificación que presentó. Foto: X de Amnistía Internacional Chile.

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