Internacional

Tiroteo en Minneapolis, EUA, Deja al Menos Tres Muertos y Siete Heridos

El gobernador de Minnesota informó que ya se atiende la emergencia que ocurrió en el centro de Minneapolis

Alerta por Tiroteo en Minneapolis, EUA; Reportan Víctimas, entre Ellas, 2 PolicíasTiroteo en calles de Minneapolis, en Minnesota. Facebook Lee Way Urba

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