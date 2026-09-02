Tiroteo en Minneapolis, EUA, Deja al Menos Tres Muertos y Siete Heridos

Un tiroteo ocurrido esta tarde en Minneapolis, al norte de Estados Unidos, dejó al menos tres personas muertas, entre ellas el sospechoso, y siete heridos, incluidos tres policías, informaron autoridades.

El gobierno de la Ciudad de Minneapolis detalló que el presunto atacante murió, de las siete personas trasladadas al Hospital Hennepin Healthcare, una de ellas falleció en el nosocomio, pero otra víctima, sin revelarse su identidad, perdió la vida en el lugar de los hechos.

El hospital Hennepin Healthcare confirmó, a través de sus redes sociales, que recibió inicialmente siete pacientes relacionados con la agresión armada.

Previamente, Tim Walz, gobernador de Minnesota, aseguró que un equipo de seguridad del estado respondió al tiroteo que ocurrió en el centro de Minneapolis esta tarde.

Walz precisó que funcionarios estatales estaban presentes en la zona para brindar apoyo.

El reporte del tiroteo en Minneapolis llegó hasta el director del FBI, Kash Patel, quien aseguró estar al pendiente y que personal de la dependencia estaba respondiendo.

"Ofreceremos todos los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales", aseguró el titular del FBI, Kash Patel.

Los equipos de emergencia acudieron al punto tras recibirse los reportes cerca de Loring Towers, en el centro de Minneapolis.

El incidente se registró en inmediaciones de la 15 E. Grant St., en Loring Towers, en las proximidades de la zona de Marquette.

Los informes iniciales indicaron un importante despliegue de servicios de emergencia a partir de las 16:38 hora local.

A las 16:50 horas, se reportó la presencia de varias personas heridas en relación con el suceso. Los primeros informes también dieron a conocer la situación como un posible incidente de tirador activo.

El lugar de los hechos, en la intersección de las calles Nicollet y Grant, congregó un despliegue masivo de fuerzas del orden que trascendió al Departamento de Policía de Minneapolis.

Acudieron agentes y vehículos de St. Louis Park, Edina, la Universidad de Minnesota, la Patrulla Estatal de Minnesota, la policía de tránsito y ayudantes del sheriff de jurisdicciones vecinas. La división de campo de la ATF en St. Paul también informó que agentes especiales se habían desplazado al lugar.

HVI