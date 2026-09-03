Aseguran Marihuana y Metanfetamina durante Cateo de Inmueble en Quecholac, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria contra Pedro ‘N’, hallado penalmente responsable del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y metanfetamina con fines de suministro o comercio.

Derivado de la secuela procesal y de la obtención de los elementos de prueba idóneos, la agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo sentencia de cuatro años de prisión para el sujeto y una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

En audiencia de procedimiento abreviado, el juez decretó, además, el decomiso de los indicios asegurados y la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

Los hechos refieren que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, a través del agente del Ministerio Público de la Federación, obtuvo autorización judicial para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la junta auxiliar de San José Tuzuapan, perteneciente al municipio poblano de Quecholac.

Durante la inspección judicial, elementos policiales aseguraron una bolsa con 249 gramos 200 miligramos de marihuana y tres bolsas con 94 gramos 900 miligramos de metanfetamina, además de la detención de Pedro ‘N’.

Con información de N+

GMAZ