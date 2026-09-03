Seguridad

Aseguran Marihuana y Metanfetamina durante Cateo de Inmueble en Quecholac, Puebla

Pedro 'N' se encontraba en el lugar del operativo en la junta auxiliar de San José Tuzuapan por lo que fue detenido por delitos contra la salud.

Sentenciado Pedro N Dosis Droga Marihuana Metanfetamina Cateo San José Tuzuapan Quecholac PueblaDetienen a Sujeto con Dosis de Marihuana y Metanfetamina en Quecholac, Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa.

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Cateo en San José Tuzuapan: 249g de marihuana y 94g de metanfetamina incautados. Pedro 'N' enfrenta 4 años de prisión. Infórmate sobre este caso.

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