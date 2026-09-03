Sujeto Fue Detenido en Posesión de Varias Dosis de Cristal en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer la detención de un hombre de 43 años de edad por ser presunto responsable de delitos contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, el arresto ocurrió en el municipio poblano de San Buenaventura Nealtican, derivado de una acción coordinada entre elementos de la Policía Estatal y la municipal.

El detenido identificado como Antonio ‘N’ se encontraba en posesión de varias dosis de cristal al momento de su aseguramiento. Además de las sustancias ilícitas, también se le aseguró una motocicleta.

En otro hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de cuatro años de prisión contra Jesús ‘N’, al acreditar ante un juez su responsabilidad penal en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Derivado de la secuela procesal y de la obtención de los medios de prueba idóneos, la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo la sentencia referida, la cual incluye el pago de una multa por 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

El juez ordenó, además, el decomiso del material bélico, declaró la firmeza de la sentencia y concedió al sentenciado el beneficio de la condena condicional, en los términos determinados por la autoridad judicial.

Los hechos refieren que, al momento de la detención en el municipio de Chinantla, Jesús ‘N’ viajaba a bordo de una camioneta en la que elementos de la Policía Estatal localizaron, entre los asientos del conductor y copiloto, un arma de fuego tipo pistola de fabricación artesanal, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles.

Los policías pusieron al sujeto y los indicios asegurados a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional, instancia que inició las indagatorias correspondientes.

Con información de N+

GMAZ