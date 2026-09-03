Seguridad

Sujeto Fue Detenido en Posesión de Varias Dosis de Cristal en Puebla

Antonio 'N' se encontraba a bordo de una motocicleta cuando oficiales lo inspeccionaron y arrestaron en el municipio de San Buenaventura Nealtican.

Detenido Antonio N Posesión Dosis Droga Cristal San Buenaventura Nealtican PueblaDetienen a Sujeto con Varias Dosis de Cristal en San Buenaventura Nealtican, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Antonio 'N', de 43 años, fue capturado en Puebla con dosis de cristal y una motocicleta. Descubre cómo la coordinación policial logró esta detención.

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