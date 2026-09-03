Vecinos de Camichines Exigen Justicia por el Caso Dafne Zapata en Tamaulipas

Vecinos del fraccionamiento Camichines de Ciudad Madero levantaron la voz para exigir justicia por el feminicidio de la joven Dafne Zapata Quintos, ocurrido al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Aprovechando un evento público de arranque de obra encabezado por el alcalde Erasmo González, un grupo de residentes colocó una lona en la fachada de un domicilio para hacer visible la manifestación y sumarse abiertamente a las demandas de la familia.

Hasta el momento, las investigaciones del caso han derivado en la detención de cuatro personas: tres de ellas vinculadas directamente con el asesinato de Dafne Zapata, y un colaborador adicional de la misma academia, quien enfrenta cargos por la presunta violación de una estudiante originaria de la Ciudad de México.

El caso de Dafne Zapata Quintos generó indignación entre familiares, estudiantes y habitantes de Ciudad Madero luego de que la joven fuera localizada sin vida al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. El hecho derivó en una investigación por feminicidio y puso bajo escrutinio las condiciones de seguridad y las presuntas situaciones de violencia que se habrían registrado dentro de la institución.