Seguridad

Vecinos de Camichines Exigen Justicia por el Caso Dafne Zapata en Tamaulipas

Manifestaron públicamente su respaldo a la familia de la menor y exigieron que se esclarezca el feminicidio ocurrido en las instalaciones de la academia Doenitz.

Vecinos Exigen Justicia por el Caso DafneVecinos Exigen Justicia por el Caso Dafne. Foto: N+

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En Ciudad Madero, vecinos apoyan a la familia de Dafne Zapata, exigiendo esclarecer su feminicidio.

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