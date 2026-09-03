Madres Denuncian Abusos y Violencia Dentro de Academia Militarizada Doenitz en Madero

Madres de familia alzaron la voz para denunciar la red de violencia, abusos y maltrato físico y psicológico que operaba al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, plantel que permanece cerrado tras el femicidio de la joven Dafne Zapata Quintos en sus instalaciones.

Acompañada por la madre de Danna Yanina 'N' en su exigencia contra los propietarios y personal del plantel, Graciela Rosas, madre de una presunta víctima de Juan Jesús 'N’, actualmente vinculado a proceso por el delito de violación agravada, expuso la severa afectación que enfrenta su hija tras los abusos sufridos dentro de la institución.

“Pues mi hija en estos momentos se encuentra afectada, presenta cuadros de una muy baja autoestima, donde ella sufrió mucho sometimiento, mucha violencia psicológica y también física por parte de Juan Jesús N y Estrellita Mora”, Graciela Rosas, madre de presunta víctima.

Las familias expresaron el engaño al que fueron sometidas por parte de la academia militarizada, a la cual ingresaron a sus hijos con la ilusión de ofrecerles un proyecto de vida enfocado en la disciplina y el servicio.

“Nosotros metimos a nuestros hijos ahí pensando que iban a tener una mejor educación, que iban a tener, pues, esa preparación para una carrera militar que ellos anhelaban, pero lo único que encontraron ahí fue violencia y fue maltrato físico y psicológico”. Graciela Rosas, madre de presunta víctima

La denunciante reveló irregularidades adicionales que podrían constituir delitos graves como trata de personas.

“Pues he sabido que sacaban incluso a las niñas de madrugada para llevarlas a limpiar las casas de ellos, de familiares y de conocidos, y eso es esclavitud y trata de personas, ya que las ponían a trabajar cuando esa no era la función de las niñas”, Graciela Rosas, madre de presunta víctima