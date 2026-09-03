Seguridad

Madres Denuncian Abusos y Violencia Dentro de Academia Militarizada Doenitz en Madero

La madre aseguró que algunas menores eran sacadas durante la madrugada para realizar labores de limpieza en domicilios particulares.

Madres Denuncian Abusos y Violencia Dentro de Academia Militarizada DoenitzMadres Denuncian Abusos y Violencia en Academia Militarizada Doenitz. Foto: N+

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Madres denuncian abusos y violencia en Academia Militarizada Doenitz. Niñas eran sacadas de madrugada para limpiar casas.

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