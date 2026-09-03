Sociedad

Investigan Hallazgo de un Feto en Xalapa; Estaba Dentro de una Caja de Zapatos

Autoridades y corporaciones de auxilio arribaron a una colonia de la capital veracruzana debido a que se reportó un descubrimiento inusual en la colonia Arboledas del Tronconal.

Investigan Hallazgo de un Feto en Xalapa; Estaba Dentro de una Caja de ZapatosEl hallazgo fue reportado por trabajadores de la limpia pública. Foto: Archivo | N+

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Un feto fue descubierto en una caja de zapatos en Xalapa. Las autoridades trabajan para esclarecer este hallazgo en la colonia Arboledas del Tronconal.

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