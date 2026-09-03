Investigan Hallazgo de un Feto en Xalapa; Estaba Dentro de una Caja de Zapatos

Un feto fue localizado dentro de una caja de zapatos abandonada entre la basura, en la esquina de las calles Limón y Naranjos, en la colonia Arboledas del Tronconal, localizada en la zona norte de la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

El descubrimiento se registró mientras trabajadores de la Limpia Pública llevaban a cabo su recorrido habitual. Al percatarse del contenido, solicitaron de inmediato el apoyo de las corporaciones de emergencia y de seguridad.

Paramédicos del grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al lugar del hallazgo para realizar la valoración correspondiente. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal se encargaron de realizar el acordonamiento del área para preservar los indicios, en espera del personal de Servicios Periciales y de las autoridades ministeriales.

De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de un feto de entre seis y siete meses de gestación. Será mediante los estudios periciales como se determine con precisión esta información y las circunstancias en las que fue abandonado. La autoridad ministerial informó que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos.