Este Apoyo Bienestar Da en Septiembre Último Pago de 2026: ¿Cuándo y Quiénes Cobran?

Ya está en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre 2026, pero este mes también es importante porque un programa deposita el último apoyo del año, por eso te compartimos quiénes lo cobran y cuándo cae el dinero en las tarjetas de los beneficiaros.

Durante los próximos días se van a realiza múltiples depósitos, por eso en una nota previa ya te dijimos qué hombres y mujeres cobrarán 17 mil y 13 mil pesos en septiembre y los beneficiarios que van a recibir un pago Bienestar de 7,300 pesos durante el mes patrio.

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El apoyo que va a dar su último pago del año este mes es Producción para el Bienestar 2026, programa que entrega una ayuda económica de manera anual para los productores agropecuarios. El monto varía en función del tipo de producto y número de hectáreas con las que cuente el o la productora.

Los beneficiarios de Producción para el Bienestar que van a cobrar su pago en septiembre 2026 son todos los agricultores que cultivan café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, Cebada, Arvejón y Avena, son los últimos que faltan de recibir su apoyo anual.

El último pago Bienestar del año llegará el próximo lunes 7 de septiembre y los derechohabientes van a poder acudir a su Banco del Bienestar más cercano a hacer el retiro de su dinero en efectivo, ya sea en los cajeros o en ventanilla, solo que la segunda opción solo se encuentra disponible de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:30 horas.

Con este pago, Producción para el Bienestar habrá cumplido con el depósito anual de este 2026. Además del apoyo económico, el programa también brinda capacitación y acompañamiento técnico-organizativo a los beneficiarios a fin de facilitar la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables y así incrementar su producción.

AO