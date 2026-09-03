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Este Apoyo Bienestar Da en Septiembre Último Pago de 2026: ¿Cuándo y Quiénes Cobran?

Checa qué hombres y mujeres van a cobrar el último pago Bienestar del año en septiembre 2026, de acuerdo con las fechas de depósito oficiales

Calendario Bienestar septiembre 2026 este apoyo da último pago del año cuándo quiénes cobranEl Banco del Bienestar va a presentar mucha afluencia en septiembre 2026 por los pagos. Foto: Secretaría de Bienestar

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Calendario Bienestar Septiembre 2026: Este Apoyo Da Último Pago del Año, ¿Cuándo y Quiénes Cobran?