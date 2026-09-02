3 Formas de Consultar Saldo de Mi Beca para Empezar: Número, App o con Llave CDMX
Si quieres saber si ya pagaron Mi Beca para Empezar en septiembre 2026, así puedes checar cuánto dinero hay en tu tarjeta antes de usarla
Si quieres saber si ya pagaron Mi Beca para Empezar en septiembre 2026, así puedes checar cuánto dinero hay en tu tarjeta antes de usarla
El Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (FIBIEN) realizó el primer depósito mensual de Mi Beca para Empezar para alumnos de preescolar y primaria, y para que sepas si ya te pagaron, acá te explicamos las 3 formas para consultar tu saldo por número de teléfono, app o Llave CDMX.
A partir del 1 de septiembre de 2026, las y los estudiantes de educación básica recibieron la primera dispersión del apoyo Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar CDMX, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.
El primer depósito mensual de este programa fue por un monto de 600 pesos para alumnos de preescolar, mientras que a los de primaria se les otorgaron 650 pesos, con el objetivo de ayudar a la economía familiar.
Para consultar el saldo de tu tarjeta, el FIBIEN cuenta con tres diferentes opciones para hacerlo, ya que se puede por teléfono, por aplicación y a través de tu Cuenta Llave CDMX. A continuación te explicamos cada una:
El número de teléfono de Mi Beca para Empezar CDMX es el 55 8890 2999, al marcar deberás elegir la opción 2 e ingresar los últimos 8 dígitos de tu tarjeta para conocer cuánto dinero tienes disponible del apoyo de la CDMX.
Si prefieres hacerlo de forma digital, deberás descargar en tu celular la App Obtén Más, en la cual tendrás que iniciar sesión, vinculando tu tarjeta para ingresar y poder conocer el saldo disponible.
En la plataforma de la Cuenta Llave CDMX deberás iniciar sesión con tu correo electrónico o teléfono y tu contraseña, y ahí en el apartado de Mi Beca para Empezar se mostrará el Historial de Depósitos y podrás conocer si ya recibiste tu pago de septiembre 2026.
PPP