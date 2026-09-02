3 Formas de Consultar Saldo de Mi Beca para Empezar: Número, App o con Llave CDMX

El Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (FIBIEN) realizó el primer depósito mensual de Mi Beca para Empezar para alumnos de preescolar y primaria, y para que sepas si ya te pagaron, acá te explicamos las 3 formas para consultar tu saldo por número de teléfono, app o Llave CDMX.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las y los estudiantes de educación básica recibieron la primera dispersión del apoyo Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar CDMX, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El primer depósito mensual de este programa fue por un monto de 600 pesos para alumnos de preescolar, mientras que a los de primaria se les otorgaron 650 pesos, con el objetivo de ayudar a la economía familiar.