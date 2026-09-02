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3 Formas de Consultar Saldo de Mi Beca para Empezar: Número, App o con Llave CDMX

Si quieres saber si ya pagaron Mi Beca para Empezar en septiembre 2026, así puedes checar cuánto dinero hay en tu tarjeta antes de usarla

Checa Cómo Consultar Saldo de Mi Beca para Empezar en Septiembre 2026Los estudiantes de preescolar y primaria recibieron el primer pago de Mi Beca para Empezar CDMX. Foto: Cuartoscuro
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¿Ya Pagaron? Consulta Saldo de Mi Beca para Empezar en Septiembre 2026 con Número, App o Llave CDMX