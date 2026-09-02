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Regresa Licencia Permanente en Sinaloa; SATES Mantiene Vigentes Programas

El SATES habilitó la ventanilla para expedir la licencia permanente; también reactivó programas para condonar adeudos a conductores.

AutosTambién anunciaron que habrá facilidades para regularizar vehículos. Foto Ilustrativa: N+

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Licencia permanente regresa a Sinaloa. SATES también activa programas para condonar adeudos.

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