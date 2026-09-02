Regresa Licencia Permanente en Sinaloa; SATES Mantiene Vigentes Programas

La licencia permanente volvió a estar disponible para automovilistas y motociclistas de Sinaloa, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).

El SATES señaló que la ventanilla permanecerá abierta para realizar el trámite durante todo el mes de septiembre, para las personas que cumplan con los requisitos establecidos y quieran obtener este documento.

El costo de la licencia permanente será de 2 mil 323 pesos, de acuerdo con la información dada a conocer por la autoridad estatal.

Además de este trámite, durante septiembre también continuarán vigentes los programas 'Ponte al Corriente' y 'Baja Definitiva', dirigidos a propietarios de vehículos que buscan regularizar su situación.

El programa 'Ponte al Corriente' está dirigido a los dueños de vehículos modelo 2022 y anteriores que tengan adeudos y quieran ponerse al día mediante un pago único de 6 mil pesos.

Por otra parte, el programa 'Baja Definitiva' está dirigido a propietarios de vehículos que ya no se encuentran en circulación y buscan realizar formalmente la baja de sus unidades. Este trámite tendrá un costo de 3 mil 237 pesos.

El SATES invitó a la ciudadanía a realizar los trámites durante septiembre y acudir a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías disponibles en el estado.