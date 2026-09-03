Seguridad

Detienen a Menor de 17 Años por Intentar Robar 18 Comics en el Centro de Monterrey

El adolescente fue visto por un guardia de seguridad cuando guardaba varios productos en una mochila

Detido por robo a tiendaEl adolescente fue visto robando unos libros. Foto: Policía Monterrey

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