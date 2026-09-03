Detienen a Menor de 17 Años por Intentar Robar 18 Comics en el Centro de Monterrey

Un menor de edad fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido intentando robarse alrededor de 18 libros y dos discos de música. El hecho ocurrió dentro de una tienda departamental, ubicado sobre el corredor Morelos, en el centro de Monterrey.

Fue un guardia de seguridad quien se percató de que el joven había tomado la mercancía y posteriormente la guardó dentro de una mochila. Minutos más tarde, cuando el menor intentó salir del lugar, el vigilante le pidió el ticket de los artículos que llevaba, pero no pudo comprobar que los hubiera comprado.

Hasta este sitio de inmediato llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes al inspeccionar la mochila del joven, se percataron que transportaba alrededor de 18 cómics asiáticos, mejor conocidos como mangas, y dos discos de música, representando un total de cinco mil 452 pesos en mercancía.

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Elementos de seguridad de inmediato detuvieron al joven y lo trasladaron a las instalaciones correspondientes, lugar dónde se determinará su situación jurídica. Autoridades pidieron a los responsables de esta tienda que presentaran una denuncia formal para proceder legalmente contra el adolescente.

El joven fue identificado como Diego Ernesto “N”, de 17 años de edad. Autoridades informaron que el joven será investigado para saber si habría participado en otros robos a tiendas departamentales.