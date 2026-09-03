Socavón se Traga Negocio de Pollos en el Centro de Guasave, Sinaloa
Daños en infraestructura hidráulica y lluvias aceleraron el desplome del lugar. Autoridades trabajan para prevenir más riesgos.
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Lo que comenzó como un hundimiento en el subsuelo terminó provocando el colapso total de un negocio de pollos asados ubicado en el cruce del bulevar Central y la calle Guillermo Nelson, en el centro de Guasave, Sinaloa.
El inmueble, que permanecía cerrado desde el pasado 4 de agosto debido al socavón, terminó desplomándose durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, luego de que las lluvias aceleraran el deterioro del terreno.
El hundimiento se originó por daños en infraestructura hidráulica que atraviesa la zona, entre ellos un colector pluvial y una tubería de agua potable. Autoridades habían cerrado previamente parte del bulevar Central ante el riesgo de que el socavón continuara extendiéndose.
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave reconoció que no se contaba con planos que identificaran las tuberías que pasaban por debajo del inmueble.
Tras el colapso, autoridades mantienen acordonada la zona y realizan evaluaciones para determinar las condiciones del subsuelo y evitar mayores daños en la vialidad y negocios cercanos.