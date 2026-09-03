Sociedad

Socavón se Traga Negocio de Pollos en el Centro de Guasave, Sinaloa

Daños en infraestructura hidráulica y lluvias aceleraron el desplome del lugar. Autoridades trabajan para prevenir más riesgos.

Socavón se Traga Negocio de Pollos en el Centro de Guasave, SinaloaSocavón se Traga Negocio de Pollos en el Centro de Guasave, Sinaloa. Foto: Diana Bon

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