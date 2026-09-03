Socavón se Traga Negocio de Pollos en el Centro de Guasave, Sinaloa

Lo que comenzó como un hundimiento en el subsuelo terminó provocando el colapso total de un negocio de pollos asados ubicado en el cruce del bulevar Central y la calle Guillermo Nelson, en el centro de Guasave, Sinaloa.

El inmueble, que permanecía cerrado desde el pasado 4 de agosto debido al socavón, terminó desplomándose durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, luego de que las lluvias aceleraran el deterioro del terreno.

El hundimiento se originó por daños en infraestructura hidráulica que atraviesa la zona, entre ellos un colector pluvial y una tubería de agua potable. Autoridades habían cerrado previamente parte del bulevar Central ante el riesgo de que el socavón continuara extendiéndose.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave reconoció que no se contaba con planos que identificaran las tuberías que pasaban por debajo del inmueble.

Tras el colapso, autoridades mantienen acordonada la zona y realizan evaluaciones para determinar las condiciones del subsuelo y evitar mayores daños en la vialidad y negocios cercanos.