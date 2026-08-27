EUA Aclara si Suspensión de Visas Americanas Afecta a Turistas y Empresarios

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante en todo el mundo, lo que ha generado confusión entre turistas y viajeros de negocios. Sin embargo, esta medida no afecta a las visas de no inmigrante, la categoría utilizada por turistas, estudiantes y viajeros temporales.

El Departamento de Estado ordenó, el 26 de agosto de 2026, la suspensión de citas para visas de inmigrante mientras se lleva a cabo una "capacitación exhaustiva" en embajadas y consulados. El objetivo de esta capacitación es examinar con mayor rigor a los solicitantes para determinar si podrían depender de servicios públicos tras su ingreso al país.

La medida aplica exclusivamente a quienes solicitan visas asociadas a la residencia permanente en Estados Unidos, y no interrumpe de forma automática los viajes de corta duración.

De manera independiente, existe otro cambio relevante para el turismo internacional: instrucciones actualizadas, publicadas el 15 de julio de 2026, establecen que los solicitantes de visas de no inmigrante deben, por regla general, agendar su entrevista en la embajada o el consulado correspondiente a su país de nacionalidad o residencia.

Las visas de inmigrante y de no inmigrante corresponden a trámites distintos: una persona que busca residir de forma permanente en Estados Unidos y un viajero que solicita una visa de visitante temporal se procesan bajo categorías diferentes, por lo que la suspensión no debería impactar al turismo.

La medida más reciente se limita a las citas de visas de inmigrante. De acuerdo con la directriz del Departamento de Estado, se instruyó a embajadas y consulados reprogramar estas citas mientras el personal consular recibe capacitación adicional, la cual incluye procedimientos para evaluar si los solicitantes podrían depender de asistencia pública una vez en Estados Unidos.

El propio Departamento de Estado distingue entre ambas categorías: las visas de inmigrante están destinadas a quienes buscan residencia permanente, mientras que las de no inmigrante cubren fines temporales como turismo, negocios, estudios y otros viajes de corta duración.

La mayoría de los visitantes internacionales que requieren visa para vacacionar en Estados Unidos tramitan una visa de visitante, no una de inmigrante. Dentro de esta clasificación, la categoría B-1 corresponde a negocios temporales y la B-2 a turismo y otros fines específicos de visita; también es común la modalidad combinada B-1/B-2. De igual forma, estudiantes internacionales y visitantes de intercambio tramitan sus visas bajo categorías de no inmigrante.

Por lo anterior, la pausa de agosto en las citas de visas de inmigrante no debe interpretarse como una suspensión del turismo hacia Estados Unidos. Una lectura incorrecta de la medida podría llevar a posibles visitantes a creer, de forma equivocada, que no es posible solicitar visas de visitante en ningún consulado del mundo.

HVI