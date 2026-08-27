Internacional

EUA Aclara si Suspensión de Visas Americanas Afecta a Turistas y Empresarios

El Departamento de Estado suspendió las citas para visas de inmigrante en todo el mundo, ¿pero aplica para la amplia categoría de visados?

EUA Aclara si ‘Freno’ de Visas Americanas Afecta a Turistas y EmpresariosTuristas hacen fila a lo largo de la playa de Waikiki en Hawái para ver la puesta de sol. Foto: Reuters
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