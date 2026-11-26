El América desaprovechó la ventaja numérica de la que disfrutó durante la mayor parte del encuentro y empató el miércoles 0-0 en su visita a Monterrey, en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX.

El defensa Ricardo Chávez fue expulsado a los 10 minutos tras la revisión del VAR, tras una dura entrada al colombiano Óscar Perea y dejó a los Rayados con un elemento menos el resto del encuentro.

A partir de ese momento, el guardameta Luis "El Mochis" Cárdenas se convirtió en la gran figura del partido al frenar los embates de las Águilas.

El conjunto azulcrema recibirá el choque de vuelta el próximo sábado con la ventaja del criterio de desempate por posición en la tabla, por lo que un nuevo empate le otorgaría el boleto a semifinales.

A pesar de contar con un hombre más, la ofensiva americanista lució imprecisa. En la primera mitad, Erick Sánchez realizó un potente disparo que exigió la primera gran atajada de Cárdenas.

Antes del descanso, Alex Zendejas volvió a generar peligro con un remate, pero el guardameta de Rayados respondió de forma contundente para mantener el cero.

En el complemento, Cárdenas consolidó su actuación estelar al ganar un mano a mano decisivo frente a Zendejas, desviando con la pierna derecha un remate que llevaba destino de gol.

Poco antes de los 70 minutos, Miguel Borja se sumó a la lista de atacantes frenados por "El Mochis", quien volvió a reaccionar milagrosamente con el pie para evitar la caída de su puerta.

La actividad de la Liguilla continuará este jueves cuando el líder Chivas visite al Pachuca, mientras que el campeón defensor Cruz Azul se medirá con el León.

Toluca saca ventaja en casa

Con un doblete de Helinho, Toluca dio un primer paso para despedir con gloria a su técnico Antonio Mohamed, al imponerse el miércoles 2-0 al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final.

El atacante brasileño abrió el marcador a los 15 minutos tras encarar y superar a Milton Valenzuela por la banda derecha. Efectuó un disparo lejano y cruzado que venció la portería rival.

A los 54, firmó su segunda anotación mediante un potente cobro de penal que, a pesar de ser alcanzado por el arquero Camilo Vargas, terminó en el fondo de las redes.

Por parte de los rojinegros, Florian Monzón vio anulado un gol tras una destacada definición debido a una posición adelantada previa.

El conjunto escarlata viajará a Guadalajara con la ventaja global para afrontar el choque de vuelta el próximo sábado. Le basta con mantener la ventaja en el marcador global para avanzar.

Tras permitir la diferencia de dos tantos, los visitantes contaron con la fortuna de no recibir más goles, luego de que Paulinho desaprovechó un par de oportunidades claras, una de ellas impactando directamente en el larguero.

La pena máxima convertida por Helinho fue decretada tras la revisión del VAR, El árbitro Guillermo Pacheco sancionó así una falta cometida por Adonis Frías sobre el portugués Paulinho.

Antes del silbatazo inicial, se rindió un emotivo homenaje en el estadio al estratega argentino Mohamed, quien anunció la víspera que dejará la dirección técnica de la escuadra al concluir su participación en la Liguilla y en la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha.

ASJ