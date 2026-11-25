Cristiano Ronaldo decidió retirarse de la selección de Portugal, luego de la polémica que lo rodeó a él y al actual entrenador del equipo, Jorge Jesús. El legendario delantero aseguró que tomar la decisión no fue sencillo y ahora el futbol portugués ha comenzado una nueva era sin el mejor jugador de su historia.

Sin embargo, la manera en la que Ronaldo se marchó de la selección no fue la que muchos habrían imaginado. El astro recibió un homenaje durante la pasada Fecha FIFA, pero él no estuvo presente.

Ante esto, Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y quien se enfrentó durante muchos años a Cristiano en el futbol español, aseguró que el atacante no puede irse de esa manera.

"Tienen que acabar bien; Cristiano no puede salir de esa manera": Pep Guardiola

En entrevista con el exjugador brasileño Romario, Pep Guardiola habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo y dijo que el astro portugués no merece salir de esa manera de su selección nacional.

"Tienen que acabar bien. Tienen que hacer el esfuerzo, Portugal y él, de acabar bien. Cristiano no puede salir de esa manera y la selección portuguesa no puede dejar salir a Cristiano de esa manera", reflexionó el entrenador español.

En ese sentido, Guardiola reconoció que Ronaldo ha sido un jugador "demasiado importante" y explicó que la importancia de darle una buena despedida trasciende la figura del futbolista y de la selección, sino que "es para las futuras generaciones de jugadores portugueses, que tienen que vivir y pensar que Cristiano tiene que irse como se merece".

"Tienen que hacer una fiesta. Cristiano tiene que sentirse querido por su gente y él tiene que hacer el esfuerzo de decir 'va, olvidamos lo que ha pasado', porque una trayectoria no se juzga por un mes, dos meses, o un entendimiento o desentendimiento con una o dos personas", mencionó Guardiola.