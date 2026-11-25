El Club Deportivo Toluca anunció que, de común acuerdo, Antonio 'Turco' Mohamed dejará de ser el entrenador del equipo, esto luego de dos años al frente de la institución.

"No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda", se lee en el comunicado oficial de la institución. Y es que bajo el mando de Mohamed, los Diablos reafirmaron su estatus como uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

El estratega argentino, una leyenda en los banquillos del futbol mexicano, llevó a Toluca a conquistar dos títulos de la Liga MX, una Concacaf Champions Cup, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además del boleto para disputar el Mundial de Clubes del 2029.

Mohamed no se marcha de manera inmediata, sino que se confirmó que dirigirá a los Diablos durante la Liguilla del Apertura 2026 y también en la Copa Intercontinental de la FIFA en diciembre, por lo que será hasta entonces que dejará el puesto.

¿Por qué el 'Turco' Mohamed se va de Toluca?

En conferencia de prensa, Antonio 'Turco' Mohamed explicó las razones por las que decidió que era tiempo de ponerle fin a su ciclo con el Toluca.

"Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo", dijo el entrenador, quien añadió que no se marcha a otro proyecto, sino que tomará un tiempo de descanso.

"Es algo meditado y me costó mucho tomar la decisión", explicó el 'Turco', quien incluso llegó a las lágrimas al anunciar su salida del Toluca.

El club, en su comunicado, aseguró que "el legado de Antonio Mohamed en el banquillo de los Diablos trascenderá el tiempo y será recordado por generaciones".