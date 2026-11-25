Este martes se celebra el Sorteo Mayor 4037 que entrega 21 millones de pesos al ganador del Premio Mayor, y si compraste billete para esta rifa debes estar pendiente de los resultados de la Lotería Nacional de este 24 de noviembre 2026.

La cita con el destino inicia en punto de las 20:00 horas, cuando los Niños Gritones de la Lotería Nacional encabecen la ceremonia de premiación y anuncien a los ganadores del Sorteo Mayor 4037.

Esta rifa es la penúltima del Calendario de la Lotería Nacional de Noviembre 2026, y si aún no estás familiarizado con el desarrollo de la ceremonia, puedes consultar los resultados del Sorteo Mayor 4036 que se celebró el pasado 17 de noviembre de 2026.

La Lotería Nacional dedicó su Sorteo Mayor 4037 al 45 Aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: Facebook Lotería Nacional.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Mayor 4037 de la Lotería Nacional hoy?

Como en sorteos anteriores, la Lotería Nacional habilitará una transmisión para seguir en directo el Sorteo Mayor 4037 a través de su cuenta de Youtube (Lotenal).

Si bien la ceremonia iniciará a las 20:00 horas, desde minutos antes se podrá ver la preparación de las urnas de donde saldrán los ganadores de la Lotería Nacional de este 24 de noviembre de 2026.

El Sorteo Mayor, que se juega todos los martes, forma parte de los Juegos Tradicionales, y ofrece una bolsa acumulada de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18 mil 760 premios.

Resultados Sorteo Mayor 4037 de Lotería Nacional: Lista de Ganadores y Premios

A partir de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo con los números ganadores del Sorteo Mayor 4037, así como el monto de los premios que obtuvieron. Incluido el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

El número 50632 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 42940 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 48481 obtiene premio de 900, 000.

El número 15076 obtiene premio de 240, 000.

El número 38690 obtiene premio de 240, 000.

El número 46581 obtiene premio de 240, 000.

El número 22704 obtiene premio de 240, 000.

El número 14743 obtiene premio de 120, 000.

El número 59251 obtiene premio de 120, 000.

El número 44405 obtiene premio de 120, 000.

El número 47937 obtiene premio de 120, 000.

El número 52540 obtiene premio de 120, 000.