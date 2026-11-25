El checador obligatorio será una realidad en México a partir de 2027, conoce cómo se planean registrar las entradas y salidas de los trabajadores en el país.

A partir del 1 de enero del próximo año se contempla que el reloj checador deje de ser opcional y sea una exigencia, junto con la semana laboral de 40 horas que empezará a aplicarse de forma gradual, esto de acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicada en 2026.

En ella se obliga a todos los patrones realizar un registro electrónico de jornada con la la hora de entrada y de salida de cada empleado. ¿Quién puede pedirlo? Al ser una reforma a la ley, en cualquier momento de 2027 la autoridad laboral podría pedir el registro para verificar que se respete el tiempo estipulado de jornada laboral y de los casos en que se efectúa tiempo extra.

Al tener valor legal, el registro ya será considerado como una prueba si se realizara algún un juicio laboral entre el trabajador y la empresa.

¿Cuáles son las multas para empresas que no tengan reloj checador?

Las empresas que no implemente el registro de reloj checado podrían ser acreedoras a multas de 250 a 5,000 UMAS, que equivale a 29 mil 327.50 a 586 mil 550 pesos aproximadamente, según el sitio especializado en temas laborales Fisco Clic.

Por ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha publicado los lineamientos de operación del registro electrónico y sus excepciones.

Ante esta situación, el experto en derecho laboral, Jorge Antonio Loyo Pérez, académico de la Universidad Iberoamericana considera que “es el intento legislativo más ambicioso de las últimas décadas por fiscalizar el tiempo efectivo de trabajo y frenar las jornadas excesivas”.

Señaló que “el problema es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debía publicar las reglas que dijeran a quién aplica, qué excepciones habrá y cómo debe operar el registro, y no lo ha hecho”. El experto asegura que esta omisión traslada la carga de interpretar la ley a las empresas y a los tribunales, y “genera incertidumbre en un mundo laboral donde el teletrabajo, las plataformas digitales y los empleos itinerantes ya borraron los horarios fijos”.

Mencionó que la ley solo pide anotar la hora de inicio y fin de la jornada, algo que se puede hacer con una plataforma web o un código QR, al usar huella o reconocimiento facial es válido, pero “exige aviso de privacidad sólido porque implica datos sensibles”, ante esto hay tres aspectos que la autoridad no ha resuelto:

Pausas obligatorias: en las que se marca cada vez que alguien se sienta por la Ley Silla o amamanta a su bebé y podría generar horas extra ficticias.

Desconexión digital: Sin reglas, entonces los sistemas no bloquean el acceso fuera del horario ni en vacaciones.

Trabajo asíncrono: Las personas que trabajan por objetivos se mide por resultados, no por estar conectado sin parar.

Se debe tomar en cuenta que los datos en el reloj checador se van a calcular faltas, horas extra y si las operaciones laborales cumplen en la nueva jornada de 46, 44, 42 y 40 horas.

Ante esta situación los expertos piden a las empresas a no esperar una multa de las autoridades y cumplir con contratos claros para garantizarse el descanso y salud de los empleados.

HVI