El Museo Nacional de Antropología de México obtuvo el primer lugar del ranking de The World’s 100 Best Museums 2026/27 al superar al Louvre de Francia, que se quedó con el lugar 31, y en segunda posición el del Prado de España.

Se seleccionaron 100 recintos de 37 países de todo el planeta, en la lista realizada por Worth a Journey, que lo coloca como el museo principal de América del Norte por su acervo sobre las culturas prehispánicas de México.

Dicho museo se ubica en la Ciudad de México y está dedicado a la antropología y a las culturas prehispánicas en el país, con salas para las culturas maya, olmeca, mexica, entre otras.

Muchas de sus salas se abren hacia espacios al aire libre. El edificio emblemático de estilo modernista fue obra de Pedro Ramírez Vázquez; lo rodea un patio central con una fuente.

¿Cuáles son los puntos destacados del Museo de Antropología?

Piedra del Sol (calendario azteca)

Sala mexica

Patio central y fuente

Entre las recomendaciones para los turistas está dedicar al menos tres horas y lo ideal es que sea un día completo. Los domingos la entrada es gratuita para ciudadanos mexicanos; por ello suele haber mucha afluencia.

La Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, reconoció la distinción a través de sus redes sociales.

"Un reconocimiento internacional que enorgullece a México y celebra la grandeza de nuestro patrimonio cultural, la riqueza de nuestras civilizaciones y el trabajo de quienes, día a día, investigan, conservan, protegen y comparten nuestra historia"

¿Cuándo se construyó el Museo Nacional de Antropología y sus retos?

El Museo Nacional de Antropología (MNA) se construyó entre 1963 y 1964 durante la administración del presidente de México, Adolfo López Mateos y bajo la dirección del Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto mexicano.

El MNA se inauguró el 17 de septiembre de 1964 y desde entonces se mantiene como el más emblemático de los recintos que salvaguardan el legado prehispánico mexicano.

Cuenta con más de treinta mil metros cuadrados de espacios para exposición, integrados por 22 salas.

Cada una fue instalada por equipos propios, que incluían un cuerpo de investigadores, guionista, museógrafo, pedagogos y técnicos. Asimismo, el MNA tiene una sala para exposiciones temporales, la cual alberga muestras nacionales e internacionales.

Desde 1993, ha tenido una serie de transformaciones que permiten incluirlo en la dinámica del mundo contemporáneo y las nuevas tendencias y perspectivas de la historia. A partir del siglo XXI, se renovó el discurso museográfico de varias salas del museo, lo que derivó en la actualización de cedularios, su presentación en inglés, mayor exhibición de piezas y el uso de una nueva propuesta de comunicación, orientación y servicios para el público.

HVI