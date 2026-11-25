El exfutbolista profesional, Luis Alberto Ríos, mejor conocido como 'El More’, murió tras ser víctima de un arma de fuego mientras tenía una convivencia con sus amigos en Irapuato, Guanajuato.

Tras finalizar un partido sujetos armados a bordo de una motocicleta arribaron al campo de futbol, conocido como ‘Canchas La Estrella’ en la calle Adolfo López Mateos en la colonia Las Delicias y dispararon contra el deportista quedando sin signos vitales en el lugar.

Una persona más resultó lesionada en un glúteo tras los disparos y fue trasladada en un vehículo particular a un hospital. Las víctimas no participaban en ningún juego deportivo y se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

‘El More’ tenía 26 años y había sido campeón con los Brujos de San Francisco del Rincón en la Tercera División profesional. Actualmente participaba en el fútbol amateur, por lo que formaba parte de Arandas FC y trabajaba como profesor en una academia infantil de fútbol.

En su paso por la Tercera División, también coincidió en dicha categoría como rival con Erick 'Chiquito' Sánchez, actual mediocampista del América.

Hasta el momento se desconoce la identidad de sus agresores y las autoridades no han reportado detenidos.