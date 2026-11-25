La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tepeaca informó que realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de un vehículo tipo pipa que transportaba gas LP, en el Barrio del Campo.

De acuerdo las autoridades municipales, los hechos ocurrieron el lunes 23 de noviembre del año en curso, luego de que se reportara la circulación de una unidad a exceso de velocidad en dicho sector.

En atención al aviso recibido, elementos de la SSC Tepeaca en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) acudieron al lugar para verificar la situación.

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Durante la intervención se realizó la detención de una persona y el aseguramiento del autotanque, debido a que no pudo acreditar la legal procedencia del combustible que transportaba.

Posteriormente se llevó a cabo la evaluación de la unidad, determinando que cuenta con una capacidad aproximada de 17 mil litros y que, al momento de la inspección, registraba un llenado del 93 por ciento, equivalente a aproximadamente 15 mil 810 litros de Gas LP.

El conductor, la unidad y el hidrocarburo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad competente que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes por la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos.

Con información de N+

GMAZ